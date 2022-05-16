Заявки от казахстанцев на льготное автокредитование будут принимать в автосалонах

В отделениях банков принимать заявки на льготное автокредитование не будут, это будут делать в автосалонах, сообщает «Казинформ» .

«Начинается новая программа. Она отличается от предыдущих программ. По ней очередь будет формироваться с нуля. Очередь стартует с самого начала. Сегодня те, кто пойдет в автосалон, выберет машину, получит счет на оплату с VIN-кодом, потом пойдет в банк и там его поставят в электронную очередь. Те люди, которые на текущий момент стоят в очереди по старым программам льготного автокредитования, автоматически не переводятся», - сообщил заместитель председателя Фонда развития промышленности Ринат Гаппаров на брифинге в понедельник.

Прием заявок стартовал сегодня в 14:00. По словам Гаппарова, первым заявки начнет принимать «Банк ЦентрКредит». Всего на сегодняшний день одобрены четыре банка.

Между тем в банке сообщили, что заявки в отделениях банка не принимаются: «С 14:00 просим обращаться только в автосалоны. Во всех автосалонах есть сотрудники банка, которые будут принимать заявки».

Машину по программе льготного автокредитования можно получить один раз в два года. Вице-президент Ассоциации казахстанского автомобильного бизнеса Казахстана Анар Макашева заверила, что автомобилей в стране для программы достаточно.