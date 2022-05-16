Прозвучат произведения украинских и мировых композиторов
Концерт оперной музыки в поддержку Украины состоится в Алматы
Фото Жанары Каримовой

17 мая в Алматы в филармонии имени Жамбыла состоится благотворительный концерт оперной музыки в поддержку Украины.

В этот вечер прозвучат произведения Мирослава Скорика и других украинских композиторов, Джорджа Гершвина и Шопена, Моцарта и Пуччини, а также казахские и украинские народные песни в исполнении Ксении Бахритдиновой-Кравчук, солистки Национальной оперы Украины, и пианиста Дариуса Мажинтаса, вице-президента и художественного руководителя канадского Фонда «Looking at the Stars» в Европейском Союзе и выпускника Литовской академии музыки и театра.

«Ксения Бахритдинова-Кравчук обладает великолепным лирико-драматическим сопрано и яркой актерской природой, пронзительной, трогательной, хрупкой, захватывающей слушателей с первой ноты. Талантливый пианист, Дариус Мажинтас известен своей исключительной музыкальной чувствительностью и уникальным формам выражения классических произведений, обретающих в его интерпретации новое звучание», - сообщают организаторы концерта.

Мероприятие начнется в 18:30 с фуршета. Начало концертной программы – в 19:00.

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналистка Власти

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