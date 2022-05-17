Глава МСХ назвал причины, тормозящие развитие животноводческой отрасли Казахстана

Темпы развития животноводческой отрасли в Казахстане оставляют желать лучшего, заявил во вторник в ходе заседания правительства министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев. Это связано с низкой обеспеченностью кормовой базой, отсутствием системной работы на местах, существующими перекосами в государственной поддержке животноводства и дефицитом специалистов.

«Темпы развития животноводческой отрасли оставляют желать лучшего, хотя для этого созданы все необходимые условия. По ряду животноводческой продукции сохраняется импортозависимость. В частности, по мясу птицы, мясной и молочной продукции глубокой переработки, хотя существующие возможности позволяют быть в числе крупнейших не только региональных, но и мировых экспортеров животноводческой продукции», - сказал Карашукеев.

По словам министра, проведенный анализ показал, что главным сдерживающим фактором ускоренного развития животноводства и повышения его продуктивности является недостаточная кормовая база. В частности, на сегодняшний день обеспеченность грубыми кормами составляет 80%, сочными кормами – 40%, концентрированными кормами – 50%. Кроме того, существуют проблемы и с продуктивностью пастбищных угодий из-за их интенсивного использования без соответствующей работы по улучшению.

«В целях решения проблемы кормовой базы в прошлом году министерством была разработана дорожная карта по развитию отрасли кормопроизводства на 2022-2025 годы. Однако на местах все еще нет системной работы по реализации указанных в ней мероприятий, продолжается процесс развития животноводства без учета кормовой базы», - отметил глава МСХ.

Также министр признал существующие перекосы в государственной поддержке животноводства. В их числе – «излишняя сосредоточенность субсидирования на селекционно-племенной работе с ее высокой коррупциогенностью на фоне отсутствия обязательств и мотивации хозяйств по поставке мясного контингента откормплощадкам и мясоперерабатывающим предприятиям». Это привело к тому, что перерабатывающие предприятия сегодня оказались загруженными только наполовину.

«Как результат, вместо высокотехнологичного промышленного откорма и убоя скота стал процветать подворный откорм и убой с соответствующими потерями добавленной стоимости и налоговых поступлений от животноводства, ухудшениями эпизоотической ситуации на местах», - констатировал Карашукеев.

Среди других проблем он назвал дефицит специалистов, в числе которых не только ветеринары, но и зоотехники-технологи и зоотехники-селекционеры. В настоящее время Минсельхозом подготовлены предложения по разделению полномочий между ветеринарными службами центрального и местных исполнительных органов, освобождению ветеринарной службы от несвойственных функций, наделению дополнительными полномочиями ветеринарных врачей сельских округов, а также по цифровизации сферы ветеринарии. Они будут закреплены в законопроекте «О ветеринарии», который планируется внести в парламент в 2023 году.

«В дальнейшем предполагается максимально отказаться от государственной монополии и тем самым открыть путь для притока частной инвестиции в сферу ветеринарии», - подчеркнул министр.

В целом, заявил он, для повышения стабильности и устойчивости развития животноводства в рамках совершенствования механизма субсидирования для получателей субсидий планируется ввести обязательные требования по наличию мощностей по кормопроизводству и кормового поля в севообороте. Также будут систематизированы и оптимизированы действующие направления субсидирования и пересмотрены их нормативы.