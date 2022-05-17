Казахстанский банк Home Credit будет продан акционерам и топ-менеджерам PPF и Home Credit Group

Казахстанский банк Home Credit перейдет под прямое владение акционеров и топ-менеджеров PPF Group и Home Credit Group. Он перестанет быть дочерним банком российского ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», поскольку группы компаний собираются продать российские активы российским инвесторам, сообщает пресс-служба банка.

Во вторник PPF Group и Home Credit Group объявили о подписании соглашения по продаже своих российских банковских активов и дочерних компаний группе индивидуальных инвесторов во главе с Иваном Тырышкиным, нынешним главой совета директоров СПБ Биржи.

«В рамках сделки казахстанский банк Home Credit, дочерняя компания ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (ХКФБ), впоследствии будет продан акционерам и избранным топ-менеджерам PPF и Home Credit. Сделка будет проведена упорядоченным и структурированным образом, чтобы обеспечить непрерывность бизнеса для сотрудников и клиентов Home Credit в России и Казахстане», − говорится в пресс-релизе казахстанского банка.

PPF Group работает в 25 странах Северной Америки, Европы и Азии, инвестируя в различные секторы, в том числе финансовые услуги, телекоммуникации, медиа, биотехнологии, недвижимость и инжиниринг. Группа владеет активами на общую сумму 40,3 млрд евро, а также насчитывает 80 тыс. сотрудников по всему миру.

Home Credit Group, штаб-квартира которой находится в Чехии, работает на рынках потребительского кредитования в девяти странах Центральной и Восточной Европы, СНГ и Юго-Восточной Азии, а также в Индии и Китае.

На начало апреля казахстанский банк Home Credit занимал 14 место по размеру активов, объем которых составляет 503,4 млрд тенге.