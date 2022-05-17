Бывший первый замакима Атырауской области осужден на 10 лет

Он обвинялся в вымогательстве и покушении на получение взятки в размере 182 млн тенге от строительной компании, выигравшей тендер у компании «Тенгизшевройл» на строительство в городе Кульсары инфекционной модульной больницы. По версии следствия, подсудимые пытались получить 7% от 5,9 млрд тенге за покровительство и помощь при сдаче объекта. Таубаев же заявлял, что полученные средства он планировал потратить на закупку аппаратов ИВЛ.

Прокурор просил для Таубаева максимальное наказание – 11 лет лишения свободы. Суд поговорил его к 10 годам лишения свободы.