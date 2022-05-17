Бывший первый замакима Атырауской области осужден на 10 лет

Он обвинялся в коррупции
Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Атырау приговорил бывшего первого заместителя акима области Нурлана Таубаева к 10 годам лишения свободы, сообщает «Казинформ».
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