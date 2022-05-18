6 случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 6 случая коронавирусной инфекции: в столице – 3, в Алматы – 2, в Северо-Казахстанской области – 1. Всего в стране подтверждено 1 305 660 случаев КВИ, сообщает МВК.

По данным Минздрава, за сутки зарегистрировано 10 случаев коронавирусной пневмонии, а всего – 89 077.

Летальных случаев от КВИ и пневмонии за сутки не зафиксировано.

На сегодняшний день лечение от КВИ продолжают получать 142 человека (86 КВИ+ и 56 КВИ-), из них в стационарах лечатся 49 человек, на амбулаторном уровне – 93. Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 8 пациентов, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.