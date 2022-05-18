Аида Балаева возглавила Нацкомиссию по делам женщин и семейно-демографической политике

Глава государства Касым-Жомарт Токаев внес дополнения в указ «О национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики» и назначил ее председателем первого заместителя председателя администрации президента Аиду Балаеву, сообщает в среду сайт Акорды.

Ранее возглавлявшая комиссию Лаззат Рамазанова назначена заместителем председателя (по согласованию).

Кроме того, в состав Нацкомиссии введены 29 человек, среди которых президент ОО «Қазақ қызы» Каракат Абден, руководитель бизнес-школы АО «Казахский гуманитарный юридический университет имени Алина Нарикбаева, председатель правления ОЮЛ «Союз кризисных центров» Зульфия Байсакова, депутат мажилиса Снежанна Имашева, генеральный директор некоммерческого АО «ТРК Президента» Раушан Кажибаева, адвокат, правозащитник Айман Умарова и другие. Из состава совета выведены уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова, председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова, ректор ГУ «Казахский национальный университет искусств» Айман Мусахаджаева, супруга первого президента Сара Назарбаева и другие.