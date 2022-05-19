В Казахстане продолжится рост акцизов на табак и алкоголь
Правительство Казахстана изучает вопрос по внедрению акцизов на сахаросодержащие напитки
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Власть

Правительство Казахстана по инициативе министерства здравоохранения изучает вопрос по внедрению акцизов на сахаросодержащие напитки, сообщил в четверг в ходе пленарного заседания сената заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев.

«Министерством здравоохранения поднимается вопрос по внедрению акцизов на сахаросодержащие напитки. Данный вопрос сейчас обсуждается в правительстве с учетом бюджетной политики и государственной политики в области здравоохранения», - сказал Жамаубаев.

Вопрос стоимости акциз в парламенте обсудили в рамках принятого сенатом закона «О ратификации Протокола о прекращении действия Соглашения между Правительствами государств – участников Содружества Независимых Государств о согласованных принципах налоговой политики от 13 марта 1992 года». Его основная цель – прекращение действия соглашения, положения которого не соответствуют требованиями условиям настоящего времени, а также отсутствия заявок со стороны стран СНГ о продлении срока действия соглашения. При этом, уточнил глава Минфина, страны Евразийского экономического союза продолжат гармонизацию политики по определенным чувствительным товарам.

«К 2025 году (мы должны – В.) сближать наши ставки по таким товарам. К таким товарам относятся алкоголь и табак. По табаку соглашение уже ратифицировано. К 2024 году на 1000 штук сигарет мы повышаем акциз до 35 евро в тенговом выражении. Что касается алкогольной продукции, акциз у нас достаточно высокий. Тем не менее сейчас в рамках ЕврАзЭС соответствующее соглашение готовится, и после вступления данного соглашения мы тоже будем постепенно сближать наши акцизы по алкогольной продукции», - добавил Жамаубаев.

В целом, напомнил он, акциз является одним из видов налога, доля которого в государственном бюджете не превышает 5%.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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