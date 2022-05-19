Правительство Казахстана изучает вопрос по внедрению акцизов на сахаросодержащие напитки

Правительство Казахстана по инициативе министерства здравоохранения изучает вопрос по внедрению акцизов на сахаросодержащие напитки, сообщил в четверг в ходе пленарного заседания сената заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев.

«Министерством здравоохранения поднимается вопрос по внедрению акцизов на сахаросодержащие напитки. Данный вопрос сейчас обсуждается в правительстве с учетом бюджетной политики и государственной политики в области здравоохранения», - сказал Жамаубаев.

Вопрос стоимости акциз в парламенте обсудили в рамках принятого сенатом закона «О ратификации Протокола о прекращении действия Соглашения между Правительствами государств – участников Содружества Независимых Государств о согласованных принципах налоговой политики от 13 марта 1992 года». Его основная цель – прекращение действия соглашения, положения которого не соответствуют требованиями условиям настоящего времени, а также отсутствия заявок со стороны стран СНГ о продлении срока действия соглашения. При этом, уточнил глава Минфина, страны Евразийского экономического союза продолжат гармонизацию политики по определенным чувствительным товарам.

«К 2025 году (мы должны – В.) сближать наши ставки по таким товарам. К таким товарам относятся алкоголь и табак. По табаку соглашение уже ратифицировано. К 2024 году на 1000 штук сигарет мы повышаем акциз до 35 евро в тенговом выражении. Что касается алкогольной продукции, акциз у нас достаточно высокий. Тем не менее сейчас в рамках ЕврАзЭС соответствующее соглашение готовится, и после вступления данного соглашения мы тоже будем постепенно сближать наши акцизы по алкогольной продукции», - добавил Жамаубаев.

В целом, напомнил он, акциз является одним из видов налога, доля которого в государственном бюджете не превышает 5%.