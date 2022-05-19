Народное движение «Ел мен Жер» намерено зарегистрировать политическую партию

Народное движение «Ел мен Жер», появившееся два года назад, начало процесс преобразования в политическую партию. Об этом, как пишет КазТАГ , сообщил известный казахстанский государственный и политический деятель Балташ Турсумбаев.

«Основная цель партии – реализовать программу, которая выведет страну из тупика и приведет к светлому будущему, заложить фундамент национальной идеологии. Национальная идеология сегодняшних казахов состоит в том, чтобы сформировать здоровую, сильную духом нацию и стать цивилизованной, развитой страной. Это будет основным направлением нашей партийной программы «Ел мен Жер», - сказал Турсунбаев на пресс-конференции в четверг.

По его словам, социально-демократическая партия «Ел мен Жер» будет участвовать во всех предстоящих выборах в парламент и маслихаты, чтобы отстаивать интересы малоимущих и бороться за справедливое общество.

«В прошлом году, когда государство пыталось продать наши земли Китаю, активисты движения, насчитывающего более 60 тыс. членов, внесли сотни предложений в Земельный кодекс, призывая к митингам и мобилизации людей на защиту земли. Кроме того, движение сделало много дел во благо людей. Одним из них стало оправдание многих невиновных в январских событиях людей, и эта работа продолжается до сих пор», - сообщил Турсумбаев.

Он уточнил, что в ближайшее время начнется работа над официальной регистрацией партии.

Балташ Турсумбаев в 1992-1993 годы был заместителем премьер-министра - министром сельского хозяйства РК, потом – возглавлял Минселхоз республики. Также был секретарем Совбеза РК, послом по особым поручениям МИД, послом Казахстана в Турции, земестителем премьер-министра. С 1999 года - общественно-политический деятель. Кандидат в депутаты мажилиса парламента РК от Общенациональной социал-демократической партии в 2016 году.