Правительство Казахстана планирует дифференцировать льготы для участников СЭЗ

Участники специальных экономических зон Казахстана будут получать налоговые льготы от государства, в зависимости от социально-экономического показателя проекта. Кроме того, в правительстве рассматривают вопрос продажи земли инвесторам на территории СЭЗ, в случае реализации проекта и его выхода на 70% мощность, сообщил в четверг в ходе круглого стола в сенате вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев.

«Из нововведений: в отношении таких СЭЗ, как “Хоргос”, “ХимПарк Тараз”, мы вводим понятие “комбинированный режим”. То есть для получения мер господдержки и освобождения от налогов будут действовать приоритетные виды деятельности. Если же проект не соответствует этим приоритетным видам деятельности, он может там размещаться, получать готовую инфраструктуру, но поддержку в виде освобождения от налогов не будет получать», - рассказал Карабаев.

Кроме того, для участников СЭЗ будет действовать дифференцированная поддержка от государства. Льготный режим планируется предоставлять, исходя из социально-экономического показателя проекта.

«Если раньше было, что СЭЗ будет функционировать 25 лет, значит и инвесторы на протяжении 25 лет будут получать льготы по налогам. Теперь говорим: какой у него проект, какая рентабельность, сколько инвестиций он вложил. Допустим, если это 5 млн тенге, то первые пять лет он будет получать господдержку, если больше – то дольше», - объяснил вице-министр.

Также, по словам Карабаева, правительство рассматривает вопрос возможности выкупа земельного участка инвесторами, но только если предприниматель полностью построил завод, ввел его в эксплуатацию и вышел на 70% проектной мощности.

«Мы это несколько раз с администрацией президента и министерством юстиции обсуждали и говорили: давайте стоимость инфраструктуры на гектар делим, сколько у него гектар есть, от этой стоимости он выкупает. То есть кроме кадастровой стоимости, он будет возмещать стоимость, которую государство потратило на строительство инфраструктуры», - добавил он.

По данным первого вице-министра финансов Марата Султангазиева, на сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано 13 СЭЗ. Их участниками являются 711 налогоплательщиков, которые получают преимущественное право в виде законодательно предусмотренных налоговых и таможенных преференций при осуществлении приоритетных видов деятельности, установленных для каждой СЭЗ. За 2019-2020 годы налоговые льготы по КПН и НДС составили 128 млрд тенге, по таможенным пошлинам и НДС на импорт за 2019-2021 годы – 244 млрд тенге. Налоговые поступления в бюджет за 2020-2021 годы составили 170,2 млрд тенге.