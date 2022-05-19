Токаев поручил Генпрокуратуре проверить обоснованность уголовных дел в отношении предпринимателей, начиная с 2021 года

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями отечественного бизнеса поручил генеральной прокуратуре рассмотреть все уголовные дела в отношении предпринимателей, начиная с 2021 года, на предмет обоснованности.

«Мы должны строго выдерживать баланс между интересами бизнеса и государства. Для этого нужно предпринять следующие шаги. Требуются системные меры по снижению репрессивного характера деятельности контролирующих органов. Поступает множество сигналов о том, что необоснованное преследование, давление со стороны правоохранительных структур все же сохраняется. За последние пять месяцев прокуроры защитили права около 100 тысяч предпринимателей – это почти столько же, сколько за весь 2021 год. Данные факты означают, что следственные органы настойчиво втягивают бизнес в орбиту уголовного преследования», - заявил Токаев.

Он подчеркнул, что генеральной прокуратуре нужно обеспечить строжайший контроль за недопущением фактов незаконного проведения контрольно-надзорных и особенно следственных действий в отношении субъектов предпринимательства.

«Масштабной также является практика признания предпринимателей в качестве подозреваемых, тогда как на деле – это лишь имущественные споры. Сегодня любое зарегистрированное заявление автоматически означает возбуждение уголовного дела. Это парализует деятельность предпринимателя, останавливает инвестиции, бросает тень на деловую репутацию. Причем досудебное расследование может растянуться», - добавил президент, отметив, что это «система, работающая на интересы нечистых на руку сотрудников правоохранительных органов».

По словам главы государства, «таких примеров немало», тогда как правоохранительные органы должны направить усилия прежде всего на раскрытие фактов мошенничества, отмывание средств, незаконное обналичивание, строительство финансовых пирамид.

«Нужно решительно бороться с теневой экономикой. Мы достаточно жестко регламентировали деятельность гражданских проверяющих. Введены система управления рисками, проверочные листы, профилактический контроль. Почему это не делается в отношении правоохранительных органов?», - сказал президент.

Он поручил генеральной прокуратуре рассмотреть подобные дела, начиная с 2021 года, и на постоянной основе проводить анализ дел на предмет обоснованности уголовного преследования предпринимателей, а информацию вносить в администрацию президента ежеквартально.

«Конечно же, уголовные дела, рожденные в фантазиях сотрудников правоохранительных органов, должны быть прекращены генеральной прокуратурой в срочном порядке», - сказал Токаев.

Также он отметил, что необходимо определить меры повышения ответственности руководителей силовых структур, сотрудники которых дискредитируют политику государства по созданию благоприятных условий для бизнеса. В этой связи он поручил Генпрокуратуре, Верховному суду и правительству подготовить пакет конкретных поправок в законодательство.

Также бизнес активно поднимает проблемы, связанные с системой государственного аудита. По информации главы государства, результаты проверок госаудита в отношении госорганов-заказчиков часто становятся основанием для уголовного преследования предпринимателей-поставщиков. При этом система выстроена так, что предпринимателям невозможно ни обжаловать результаты госаудита, ни уйти от необоснованного уголовного преследования.

«Следует внедрить механизм, который не позволит начать уголовное дело, пока не будут исчерпаны все возможности обжалования итогов госаудита в гражданском порядке. В целом генеральной прокуратуре совместно с национальной палатой предпринимателей и бизнес-омбудсменом предстоит в срочном порядке разработать механизмы разграничения сфер уголовной и гражданско-правовой ответственности», - высказался Токаев.

Он уточнил, что важнейшая задача – обеспечить приоритетное урегулирование коммерческих споров именно в гражданско-правовом порядке.