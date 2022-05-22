Дорогу Алматы – Оскемен смыло в двух местах, на участке между разрывами застряло четыре большегрузных автомобиля

Участки трассы «Алматы-Оскемен» смыло в двух местах, на обособленном участке застряли четыре большегрузных автомобиля. Ранее участок 382-410 км трассы Алматы – Оскемен закрыли из-за появившегося обрыва в Алматинской области, сообщает КазТАГ.

«22 мая в 18.30 в Алматинской области в связи с размывом трубы введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Алматы-Усть-Каменогорск» км 382-410, участок – поселок Жансугуров – город Сарканд», - говорится в сообщении АО «Национальная компания «КазАвтоЖол».

В воскресенье в социальных сетях начало распространяться видео с возникшим обрывом на трассе. В ролике уточняется, что обрыв образовался на участке между поселком Аксу и городом Саркан. В «КазАвтоЖоле» уточнили, что причиной образования обрыва стал смыв трубчатого перехода.

Позднее акимат Алматинской области сообщил, что на 393 и 395 километрах этой трассы была размыта дорога. Между двумя участками остались четыре большегрузных автомобиля: «С водителями налажена связь, и они обеспечены продовольствиями. Сейчас на месте работает спецтехника».