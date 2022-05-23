Он обсудит с президентом Садыром Жапаровым стратегическое партнерство, торгово-экономические отношения и гуманитарное сотрудничество двух стран
Токаев совершит визит в Кыргызстан 26 мая
фото gov.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершит визит в Кыргызстан 26 мая. Он обсудит с президентом Садыром Жапаровым стратегическое партнерство, торгово-экономические отношения и гуманитарное сотрудничество двух стран, сообщает пресс-служба Акорды.

«26 мая президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Садыра Жапарова совершит официальный визит в Кыргызскую Республику. В Бишкеке запланированы встречи глав двух государств в узком и расширенном составах. В повестку дня переговоров включены вопросы развития казахско-кыргызского стратегического партнерства с акцентом на дальнейшее укрепление политического диалога, наращивание торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества», − говорится в сообщении.

27 мая Токаев вернется в столицу, чтобы принять участие в заседании Высшего евразийского экономического совета, которое пройдет в режиме видеоконференцсвязи.

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