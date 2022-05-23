10% рост числа ДТП с участием детей отмечают в МВД

За четыре месяца 2022 года в Казахстане зарегистрировано 796 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, что на 10,6% выше уровня за этот период прошлого года. Как отметил во время брифинга в МВД заместитель председателя комитета административной полиции Жандос Мураталиев, в большинстве случаев пострадавшие дети перевозились взрослыми с нарушением правил.

«По вине несовершеннолетних за четыре месяца было зарегистрировано свыше 35 ДТП, где погибли 4 несовершеннолетних, еще 45 получили различные травмы. В целом, за отчетный период на дорогах страны с участием несовершеннолетних зарегистрировано 796 ДТП, что на 10,6% выше количества ДТП, произошедших в аналогичном периоде прошлого года. В этих ДТП погибли 42 ребенка, травмированы – 957 детей. Здесь мы также наблюдаем рост погибших на 44,8% и раненных на 15,7%, соответственно», − привел данные Мураталиев.

Он отметил, что более половины пострадавших детей были пассажирами, остальные – совершены на пешеходных переходах. По информации зампреда комитета административной полиции, в большинстве случаев пострадавшие дети перевозятся взрослыми в автомобилях с нарушением правил, без детских удерживающих устройств, либо не пристегнутыми. Тогда как основными причинами ДТП по вине пешеходов является переход проезжей части в неустановленном месте, переход на запрещающий сигнал светофора, переход перед близко идущим транспортом.

«Нельзя умалять вины водителей транспортных средств. Основными причинами ДТП с участием несовершеннолетних также являются нарушения правил проезда пешеходных переходов, перекрестков, а также правил остановок маршрутных транспортных средств. Так, с начала года на территории республики зарегистрировано 92 наезда на несовершеннолетнего пешехода, где 5 детей погибли и 97 получили ранения», − добавил Мураталиев.