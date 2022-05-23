Подсудимый утверждал, что не хотел убивать безоружного гражданина Украины, и выстрелил в него по требованию офицера
Украинский суд приговорил российского военного к пожизненному заключению за убийство мирного жителя
Фото Zona.media (Лариса Калик, Ґрати)

Суд в Киеве приговорил российского военного Вадима Шишимарина к пожизненному заключению за убийство безоружного жителя Сумской области Александра Шелипова, сообщает Meduza.

Шишимарин обвинялся в нарушении законов и обычаев войны, совмещенных с умышленным убийством. В суде он признал себя виновным и попросил прощения у вдовы погибшего. Подсудимый заявил, что не хотел убивать Шелипова и выстрелил в него по требованию офицера. Адвокат просил оправдать подсудимого.

Согласно прозвучавшим в суде доказательствам, 28 февраля колонна, в которой ехал Шишимарин, попала под обстрел. Пытаясь скрыться, он и несколько других военнослужащих захватили легковую машину, попутно пробив ей колесо. В пути они увидели на обочине мужчину, говорившего по телефону. Считая, что он может сообщить о них украинским военным, другие военные приказали Шишимарину убить его, и он выстрелил в него из автомата из окна машины.

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