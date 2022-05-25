Мажилис изучит поправки в закон о борьбе с отмыванием доходов до конца года

Депутаты мажилиса парламента разработали поправки в законодательство по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, а также новые наказания за это. Заключение по документам палата подготовит к концу года.

«Законопроекты внесены в мажилис парламента по инициативе депутатов парламента 23 мая 2022 года. Они разработаны в целях улучшения национальной системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также реализации международных стандартов группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег – FATF», − сказал в среду во время пленарного заседания председатель комитета по финансам и бюджету мажилиса Марат Кусаинов.

Он сообщил, что комитет подготовит заключение до 30 декабря 2022 года.