Дожди и понижение температуры ожидаются в Казахстане до конца недели. Неустойчивая погода будет сохраняться в северных, центральных и южных районах страны, сообщает РГП «Казгидромет».

«Циклон из района Екатеринбурга продолжит свое смещение на северо-восток по территории республики и сохранит неустойчивую погоду в северных, центральных и южных районах страны. Связанные с циклоном фронтальные разделы принесут дожди: 26 мая на северо-западе, 27-28 мая на юге и юго-востоке, 28 мая в центре сильный дождь с грозами и усилением ветра, возможно выпадение града», − говорится в сообщении метеорологической службы.

Затем, в связи с вторжением Северо-западного антициклона, ожидается прекращение осадков на западе, на остальной территории произойдет понижение температуры воздуха. В ночные и утренние часы 26 мая на западе, 27-28 мая на северо-западе, севере на поверхности почвы возможны заморозки до 2 градусов.