Парламент Казахстана ратифицировал соглашение с Арменией о поставках нефтепродуктов

В четверг во время пленарного заседания сенат ратифицировал соглашение между Казахстаном и Арменией о торгово-экономическом сотрудничестве в части поставок нефтепродуктов. Как пояснил депутатам и.о. министра энергетики Асет Магауов, основным поставщиком нефтепродуктов в Армению является Россия, поэтому объемы возможных поставок казахстанской продукции будут определяться по остаточному принципу.

«В соответствии с соглашением стороны утверждают перечень товаров, которые разрешены к поставкам в Армению. Далее ведомства сторон заключают соответствующий протокол. Поэтому, если какие-либо нефтепродукты не входят в разрешенный список, то вывоз товаров не будет осуществляться», - объяснил механизм Магауов.

Кроме того, компетентные органы сторон ежегодно до 1 декабря текущего календарного года будут составлять баланс производства, внутреннего потребления, поставки, импорта и экспорта товаров из Казахстана и Российской Федерации в Армению, то есть, индикативные балансы.

«Учитывая, что основной поставщик нефтепродуктов в Армению является Россия, возможные поставки казахстанской продукции будут определяться по остаточному принципу», − подчеркнул и.о. министра.

Также соглашение предусматривает запрет поставок сверх объемов, предусмотренных индикативными балансами сторон. В целом, соглашение устанавливает практически особый режим торговли нефтепродуктами и содержит механизмы контроля при вывозе нефтепродуктов из Казахстана в Армению. Это, по мнению Магауова, позволит реализовать излишки нефтепродуктов на более премиальном рынке Армении, что положительно повлияет на внутренний баланс нефтепродуктов и увеличит выручку хозяйствующих субъектов Казахстана, а также упорядочит вывоз нефтепродуктов из страны и защитит внутренний рынок от бесконтрольных перетоков нефтепродуктов в страны ЕАЭС.

Он также отметил, что условия поставок будут определяться предпринимателями самостоятельно по взаимной договоренности, которые будут исходить только из экономики этих поставок.

Вместе с тем соглашение предусматривает, что Казахстан может в одностороннем порядке прекратить либо ограничить беспошлинные поставки нефтепродуктов в Армению, в случае превышения объемов, утвержденных индикативными балансами или форс-мажорных обстоятельств. Это необходимо для обеспечения национальной безопасности и защиты внутреннего рынка. Кроме того, соглашение может прекращено в случае нарушения Арменией обязательств по запрету вывоза казахстанских нефтепродуктов в третьи страны и страны ЕАЭС со своей территории.