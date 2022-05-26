Фонд «Самрук-Казына» повысил зарплату 258 тыс. производственным работникам. Их зарплаты были увеличены с 5 до 48%. В основном рост коснулся сегмента низкооплачиваемых производств, заявил во время пленарного заседания в сенате заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов.

«Работа по увеличению доходов работников будет продолжена за счет внутреннего резерва фонда. До конца года еще в четырех компаниях заработная плата производственного персонала вырастет с 5 до 18%», − подчеркнул замглавы правительства.

Тугжанов также напомнил о намерении повысить зарплаты более 1,1 млн. работников по всему Казахстану, 850 тыс. из которых − работники бюджетной сферы. Заработная плата врачей увеличится с 320 тыс. до 531 тыс. тенге, средних медицинских работников – со 173 тыс. до 250 тыс. тенге.