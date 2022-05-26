Их зарплаты были увеличены с 5 до 48%, в основном рост коснулся работников низкооплачиваемых производств
Фонд «Самрук-Казына» повысил зарплату 258 тыс. производственным работникам. Их зарплаты были увеличены с 5 до 48%. В основном рост коснулся сегмента низкооплачиваемых производств, заявил во время пленарного заседания в сенате заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов.
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