Ремонт поврежденных причальных устройств на морском терминале КТК полностью завершен − Смаилов

Ремонт поврежденных причальных устройств на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума завершен. Все ограничения на пропуск казахстанской нефти сняты, добыча нефти восстановлена в полном объеме, заявил премьер-министр Алихан Смаилов на встрече с генеральным директором АО «Каспийский трубопроводный консорциум» Николаем Горбанем.

«Мы рады, что ремонт поврежденных выносных причальных устройств на морском терминале КТК завершен. Это позволило снять ограничения и в полном объеме восстановить добычу нефти в Казахстане», — отметил Смаилов.

Он также отметил важность своевременной реализации проекта устранения узких мест трубопроводной системы КТК для транспортировки дополнительных объемов нефти после завершения проекта будущего расширения на Тенгизском месторождении: «Хочу отметить важность обеспечения дальнейшей безаварийной и бесперебойной эксплуатации нефтепровода КТК. Считаю, что для этого необходимо принять все возможные меры».

В конце марта оператор КТК сообщал, что шторм в российской части Черного моря повредил погрузочное оборудование трубопровода, по которому нефть из Казахстана поставляется на мировые рынки.

Трубопровод КТК стал привлекать большое внимание с началом вторжения России в Украину, которое ограничило экспорт российских углеводородов и привело к скачку цен на нефть. По этому трубопроводу транспортируется около 1,2 миллиона баррелей в день, что составляет 1,2% мирового спроса. Любые серьезные перебои в его работе чреваты дополнительной нагрузкой на мировой нефтяной рынок, который с конца февраля испытывает один из самых серьезных кризисов предложения со времен арабского нефтяного эмбарго 1970-х годов.

Казахстан оценивал ущерб от приостановки работы КТК на время ремонта в 100-150 млрд тенге. Расчеты российской стороны показывали, что из-за временного закрытия трубопровода мировой рынок мог недополучать 1 млн. баррелей в сутки, или 1% от производимого объема нефти в мире