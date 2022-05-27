По данным ведомства, его нынешние запасы составляют 67 тыс. тонн, а производство ведется бесперебойно
В Казахстане нет дефицита сахара, заверяют в Минсельхозе
фото Назерке Курмангазиновой

В Казахстане нет дефицита сахара. Запасы этого вида продукции в республике составляют порядка 67 тыс. тонн, а производство ведется бесперебойно, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства.

Наибольшая часть запасов сахара − 36 тыс. тонн − сосредоточена на заводах тростникового сырца для переработки, еще 31 тыс. тонн находится на складах стабилизационных фондов и в торговых объектах. Кроме того, 16 тыс. тонн сейчас доставляются перевозчиками.

«Производство продукта на сахарных заводах осуществляется бесперебойно. Вместе с тем осуществляется поставка сахара на внутренний рынок АО «НК «Продкорпорация». Для стабилизации цен заводами осуществляется отгрузка в стабфонды регионов, торговым сетям и поставщикам, поставка производителям сахаросодержащей продукции – в соответствии с их заявками», − сообщили в Минсельхозе.

Всего в мае этого года отгружено более 30 тыс. тонн сахара, в июне планируется отгрузить 44,8 тыс. тонн.

Для оперативной поставки этого вида продукции в регионы Минсельхоз и заинтересованные стороны прорабатывают вопрос беспрепятственного перемещения грузов по Казахстану железнодорожным транспортом.

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