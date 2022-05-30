В трех городах Казахстана внедрено мобильное приложение «Опасный водитель»

В Шымкенте, Алматы и столице внедрено мобильное приложение «Қорғау – Опасный водитель», которое объединяет в себе возможности камер «Сергек» и центров оперативного управления МВД, что позволяет полицейским оперативно отслеживать водителей-нарушителей, сообщила в понедельник в ходе брифинга официальный представитель министерства внутренних дел Шугыла Турлыбек.

«Приложение внедрено с 19 апреля в Шымкенте и с 25 апреля в Алматы и Нур-Султане. С момента работы системы в указанных городах выявлено более 26 тыс. административных правонарушений в области дорожного движения, задержано и водворено на штраф стоянку 1 078 автомобилей», - сказала Турлыбек.

Она отметила, что также проводится работа по задержанию транспортных средств, за которыми числятся не оплаченные штрафы. В частности, в столице задержан автомобиль с российскими номерами, за которым числятся действующие штрафы на сумму свыше 4 млн тенге.

В целом в мобильное приложение «Қорғау – Опасный водитель» интегрированы возможности камер системы «Сергек», центров оперативного управления МВД и мобильных приложений, откуда сведения сразу поступают на мобильные планшеты сотрудников полиции. Все это, отметили в ведомстве, позволяет выявлять в режиме реального времени автомобили с подложными государственными номерами, не прошедшие технический осмотр, разыскиваемые по ориентировкам, совершившие более двух нарушений в течение десяти минут. По словам Турлыбек, новое приложение также внедряется в Усть-Каменогорке и Атырау.