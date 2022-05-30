Токаев дал ряд поручений
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Саткалиев доложил Токаеву о подготовке к IPO портфельных компаний фонда «Самрук-Казына»
фото Акорды

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО «Самрук-Казына» Алмасадама Саткалиева, который доложил о результатах деятельности фонда за четыре месяца этого года, сообщает Акорда.

По информации пресс-службы президента, Саткалиев доложил о производственных, финансовых показателях фонда и прогнозах на текущий год. Согласно предоставленной информации, АО «Самрук-Казына» достигло запланированных результатов на данный момент.

Также глава фонда сообщил о ходе реализации приоритетных инвестиционных проектов, проведении ремонтных работ на крупных инфраструктурных объектах, о подготовке к IPO портфельных компаний фонда.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений, касающихся деятельности «Самрук-Казына».

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