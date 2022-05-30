Россия рассматривает вопрос расширения торгово-экономического сотрудничества с Казахстаном

В качестве приоритетной задачи правительство Российской Федерации рассматривает вопрос расширения торгово-экономического сотрудничества с Казахстаном, заявил в понедельник в Москве в ходе встречи с премьер-министром Алиханом Смаиловым премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает сайт primeminister.kz.

«Мы искренне дорожим нашей дружбой, добрососедскими отношениями, союзничеством с Казахстаном. В качестве приоритетной задачи мы рассматриваем, в том числе, расширение торгово-экономического сотрудничества с Казахстаном. Есть условия для запуска и новых стратегических совместных проектов в промышленности, в машиностроении, в транспортной отрасли, в энергетике, в цифровой экономике. Эти темы находятся на постоянном контроле нашей межправительственной комиссии», - сказал Мишустин.

Как сообщает сайт премьер-министра, глава казахстанского правительства Алихан Смаилов отметил традиционно высокий уровень двустороннего взаимодействия по всему спектру межгосударственных связей между двумя странами. В частности, Российская Федерация является основным торгово-экономическим партнером Казахстана. По итогам 2021 года отмечен рост взаимного товарооборота на треть и достигнут рекордный показатель в $24,2 млрд.

«Между нашими странами ведется системная работа по развитию многоплановых экономических связей. В этом направлении видится важной своевременная реализация Комплексной программы экономического сотрудничества на 2021-2025 годы», - сказал Смаилов.

Еще одним важным направлением сотрудничества, по его мнению, является промышленная кооперация. В Казахстане уже реализовано 13 знаковых совместных проектов, реализуются или находятся в проработке еще 22 крупных проекта почти на $4 млрд в ряде ключевых отраслей, включая машиностроение, металлургию и химическую промышленность.

«В этом направлении у нас имеется значительный потенциал для дальнейшего развития. Мы заинтересованы в скорейшем запуске совместных проектов и готовы оказать всестороннюю поддержку», - подчеркнул глава кабмина Казахстана.

Смаилов также выразил уверенность, что высокая динамика казахстанско-российского стратегического партнерства будет и в дальнейшем развиваться по всем направлениям.