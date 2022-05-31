Лидеры стран ЕС согласовали шестой пакет санкций в отношении России
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Евросоюз решил отключить российский «Сбербанк» от системы SWIFT
Фото с сайта dw.com

Лидеры стран Евросоюза поздно вечером в понедельник согласовали шестой пакет санкций против России, который предусматривает частичное эмбарго на импорт российской нефти и отключение «Сбербанка» от системы SWIFT, сообщает Русская служба ВВС.

Как сообщил в Twitter глава Европейского совета Шарль Мишель, «соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС покрывает более двух третей импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования ее военной машины».

«Максимальное давление на Россию с целью прекращения войны», - отметил он.

Венгрия высказалась против введения полного эмбарго в отношении России, поэтому под санкции попадает только нефть, поставляемая по морю, импорт по нефтепроводу «Дружба» пока остается вне санкций. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан перед началом саммита Евросоюза в понедельник сказал журналистам, что Европейская комиссия не согласовала заранее отказ от энергоносителей из России со странами ЕС, поэтому многие вопросы Венгрии относительно запрета остались без ответа. Будапешт добивается от Брюсселя компенсации убытков, связанных с отказом от покупки нефти в России.

Однако Шарль Мишель заявил на итоговой пресс-конференции, что решение оставить импорт российской нефти по трубопроводам – временное.

Лидеры ЕС также договорились отключить от системы межбанковских платежей SWIFT российский « Сбербанк» и запретить работу на своей территории еще трех российских государственных СМИ.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая была инициатором введения шестого пакета санкций, заявила, что Евросоюз надеется до конца года отказаться от 90% нефтяного импорта из России. Также ЕС работает над предоставлением Украине помощи в размере 9 млрд евро на покрытие ее текущих потребностей в ликвидности.

Принятое решение должно пройти еще техническую процедуру, после чего будет опубликовано в Официальном журнале ЕС и тогда вступит в силу. Ожидается, что это произойдет в среду.

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