Почти 22 тыс. заявок подали казахстанцы на льготное автокредитование за две недели

16 мая в Казахстане стартовала программа льготного автокредитования. На сегодняшний день поступило 21 897 заявок, из них одобрено 8 795 заявок на сумму 65,1 млрд тенге, сообщает в Facebook Фонд развития промышленности.

Всего было выдано 974 автомобиля, больше всего в столице – 111, в Алматы – 201, в Шымкенте – 108.

Заявки принимают четыре банка: «Евразийский банк», «Банк ЦентрКредит», «Народный банк Казахстана» и Forte Bank.

Ставка вознаграждения по программе составляет 4%. Кредит на покупку автомобиля выдается на срок не более 7 лет в сумме не более 10 млн тенге, при этом стоимость транспортного средства должна быть не более 15 млн тенге. Первоначальный взнос – от 0%. В целом сумма финансирования по программе составит порядка 100 млрд тенге. Из них около 30 млрд тенге будет направлено для обновления парка автобусов в регионах Казахстана.