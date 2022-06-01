Построенные в турзонах Казахстана туалеты не работают, констатировал Абаев

В министерстве культуры и спорта Казахстана ищут новые варианты решения проблемы с туалетами в туристских дестинациях, потому что действующий механизм оказался нерабочим. Как заявил глава ведомства Даурен Абаев в среду в ходе заседания правительства, туалеты построили, но они не работают.

«Хотел бы обратить внимание регионов на состояние туалетов. Думаю, данный вопрос необходимо решать с привлечением частного бизнеса», - считает Абаев.

В качестве примера он привел строительство туалетов на территориях, которые относятся к туристским дестинациям.

«Условно есть у нас Коянды – замечательное место, куда огромное количество туристов сейчас приходит. (Акиматы – В.) туалеты построили, но они не работают. Не работают, потому что это достаточно дорогое удовольствие», - объяснил министр.

Он подчеркнул, что туалеты необходимо подключить к системе полного снабжения, так как в турдестинации нет воды. Поэтому теперь Минкультуры и спорта ищет решение, чтобы «акиматы вместе с бизнесом нашли другие варианты применения, не протягивая всю эту инфраструктуру наверх». Абаев заверил, что «эти решения есть», и министерство будет решать этот вопрос.