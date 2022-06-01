В Казахстане будет рассмотрен вопрос о предоставлении пожизненных стипендий ученым – Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая в Алматы на торжественной сессии общего собрания Национальной академии наук в среду, заявил о необходимости повышать статус НАН и развивать ее потенциал.

«В настоящее время академия ограничивается разработкой национального доклада по науке. Он также издает отраслевые журналы. Вот и все. На самом деле видно, что потенциал и возможности гораздо больше. К сожалению, учитывая нынешнюю ситуацию, многие считают, что будущее академии безрадостно. Даже ученые сомневаются», - констатировал Токаев.

Он привел в пример мировой опыт, где аналогичные институты бывают двух типов: они получают статус государственных или действуют как самостоятельная некоммерческая организация. Но Казахстану в свое время приходилось «выбирать путь в зависимости от ситуации».

«Национальная академия наук присоединилась ко многим общественным организациям. Теперь мы видим последствия. Однако его человеческий и институциональный потенциал по-прежнему высок», - сказал президент.

Глава государства считает, что необходимо повысить статус академии, сделать эту структуру «центром научной мысли».

«Это также должно быть авторитетное экспертное учреждение. Академики должны избираться максимально открыто и справедливо. Общественность должна быть полностью осведомлена о процедурах членства и кандидатах в члены. Будет рассмотрен вопрос о предоставлении пожизненных стипендий ученым, непосредственно занимающимся научной деятельностью», - сказал Токаев.

По мнению президента, необходимо четко определить обязанности академии, в частности, этой структурой должны определяться научные приоритеты. Академия также должна иметь право присуждать специальные гранты, стипендии и премии. Токаев считает, что все это придаст новый импульс работе НАН и повысит ее престиж, а также «проложит путь к устойчивому развитию науки в стране».

В то же время он указал, что «в современном обществе есть люди, которые хотят получить диплом просто так», и «это становится негативной тенденцией».

«Хотя у них есть научная репутация, они не делают карьеру в науке. В результате много государственных денег тратится впустую. Пора прекратить это раз и навсегда. Нам нужно поддерживать только граждан, которые действительно привержены науке», - заявил президент.