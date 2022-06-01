Казахстану нужен центр, анализирующий науку и координирующий разработку технологий, считает Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая в Алматы на торжественной сессии общего собрания Национальной академии наук в среду, заявил о необходимости вернуть Национальный центр научно-технической информации, поскольку стране нужен центр, который анализировал бы науку, технику и координировал разработку технологий.

«Научно-исследовательские и технологические проекты должны соответствовать потребностям своей отрасли. Только тогда мы сможем достичь целей инновационного развития. В 2013 году была проведена комплексная работа в нефтегазовой отрасли. Разработана дорожная карта ее научно-технологического развития. Такая работа должна проводиться во всех сферах. Например, в Южной Корее и Японии этой работой занимаются специализированные учреждения. Они планируют, оценивают науку и технику, анализируют научно-техническую информацию. Они также проводят новые исследования и координируют разработку технологий. Казахстану нужен центр для выполнения подобных задач», - сказал Токаев.

Поэтому он считает, что нужно вернуть Национальный центр научно-технической информации. По мнению президента, эффективное управление научной деятельностью и предотвращение коррупции является одной из важнейших задач.

«Поэтому весь процесс в этой сфере необходимо как можно скорее оцифровать. Мы должны использовать последние достижения в области ИТ для создания единой экосистемы казахстанской науки», - поручил Токаев.

Также он считает необходимым «перезагрузить всю систему общественных и индивидуальных ценностей, в центре которых будут трудолюбие и культ знаний, прагматизм и предприимчивость». Однако, как отметил президент, эта масштабная задача одному только государству непосильна: «изменить мировосприятие, перенастроить социальные ожидания с иждивенчества на креатив, трудолюбие, сгенерировать новые идеалы и смыслы может только само общество».

«Только вместе мы сможем обеспечить реальную модернизацию и поступательное развитие страны», - подчеркнул президент.

Он также считает важной роль ученых, академического сообщества в процессах построения подлинно демократического и справедливого государства.

«Во все времена титаны мысли и выдающиеся исследователи выступали в качестве передового авангарда общественного развития. Они последовательно формировали критическое мышление, противостояли невежеству и архаике, давали жесткий аргументированный отпор шарлатанам и популистам. К сожалению, в нашей стране все еще наблюдаются явления, связанные с различными суевериями, устаревшими стереотипами и псевдонаучными представлениями. В обществе, где есть научное понимание объективных законов развития, нет места всякого рода деструктивным взглядам, там должен царить культ знаний и прогресса. Одним из главных факторов успеха в современном мире является атмосфера свободы и творчества, рождающая новые идеи. Именно в тиши научных кабинетов и во время жарких научных диспутов закладывается прочный фундамент конкурентоспособной нации», - сказал Токаев и выразил надежду, что «ученые примут активное участие в создании Нового Казахстана, проявят большую ответственность в этот важный и исторический момент».