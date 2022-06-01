Токаев поручил запустить программу поддержки научно-технологических парков при вузах

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая в Алматы на торжественной сессии общего собрания Национальной академии наук в среду, поручил запустить программу поддержки научно-технологических парков при вузах и создать на базе КазНИТУ им. Сатпаева научно-исследовательский хаб новых технологий в инженерном образовании и науке, сообщает Акорда.

«За годы независимости у нас сформировалась научная инфраструктура в виде научно-исследовательских институтов, национальных и вузовских научных центров. При этом, как показывает практика, большинство отечественных научных исследований проводится именно в наших крупных вузах. Поэтому предлагаю рассмотреть вопрос консолидации государственных НИИ в рамках исследовательских университетов», - сказал Токаев.

Он напомнили, что для внедрения мировых стандартов в образовательный процесс в Казахстане начали открываться филиалы зарубежных вузов. К примеру, сейчас в стране начал действовать филиал британского Университета Де Монфорт Лестер, осуществляется передача Университета имени академика Манаша Козыбаева в доверительное управление Университету Аризоны, проводится работа по открытию филиалов МИФИ в Алматы и РГУ имени Губкина в Атырау. А для повышения конкурентоспособности вузов на базе двадцати высших учебных заведений запускаются Центры академического превосходства. По поручению Токаева эта работа будет продолжена, деятельность этих центров сфокусирована на обеспечении регионов необходимыми кадрами, создании современных учебных и научных лабораторий.

Однако, заявил президент, «в целом уровень развития инфраструктуры для коммерциализации научных разработок с получением востребованных технологий все еще остается критически низким». Он привел в пример западные страны, где при университетах функционируют технопарки, в рамках которых работают различные инновационные стартапы и технологические компании, и отметил, что консолидация системы образования с отдельными научными центрами и технопарками в зависимости от их потенциала позволит сформировать сильные исследовательские университеты.

«В этой связи поручаю запустить программу поддержки научно-технологических парков при вузах с выделением целевых грантов на развитие научных лабораторий и опытно-испытательной инфраструктуры», - поручил президент

Кроме того, он отметил важность исследовательских вузов как основы для построения инновационной экономики Казахстана.

«Ранее я высказывался о необходимости создания технических вузов на западе страны. Абсолютно убежден в правильности этого шага. Они станут важным элементом подготовки кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности. Однако нельзя забывать об уже действующих технических вузах, в частности, об университете, который носит имя Каныша Сатпаева. Это единственный национальный исследовательский технический университет, флагман технического образования Казахстана. Поэтому он должен стать научно-производственной базой для новых технических вузов», - сказал президент.

Он поручил утвердить программу развития главного технического университета страны и создать на его базе научно-исследовательский хаб новых технологий в инженерном образовании и науке.