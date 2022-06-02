Минобразования намерено вернуть лицензирование детсадов и ужесточить требования к размещению госзаказа

Министерство образования и науки Казахстана намерено вернуть лицензирование детсадов и ужесточить требования к размещению госзаказа. Как сообщил в своем Telegram-канале глава ведомства Асхат Аймагамбетов, отказ от лицензирования, госконтроля, мониторинга и регулирования деятельности детсадов привел к тому, что их часть не соответствует техническим и санитарным требованиям, а также к нарушению прав детей.

«Факты нарушения прав детей, о которых общество узнает благодаря установленным видеокамерам, подтверждают актуальность нашей позиции о необходимости усиления требований к детским садам. Больше десяти лет назад для стимулирования быстрого роста количества детских садов было решено отказаться от лицензирования, а затем и от госконтроля, мониторинга и регулирования их деятельности. К чему это привело? К резкому росту частных детских садов и охвату детей с 3 до 6 лет сразу до 99%. Хороший результат. Однако если с одной стороны удалось увеличить количество открывшихся детских садов, то с другой актуальным остается вопрос качества», - написал Аймагамбетов.

По его словам, часть детсадов открывалась в зданиях, не соответствующих техническим и санитарным требованиям, без квалифицированных специалистов и безопасных условий. Два года назад МОН попыталось вернуть лицензирование и госконтроль детских садов, однако, как напомнил министр, «тогда позиция палаты предпринимателей, ассоциаций детских садов и ряда госорганов не позволила нам ввести эту норму в закон».

«Но мы продолжили работу в этом направлении, и нам удалось ввести систему госаттестации в конце прошлого года. Результаты аттестации оказались неутешительными: 80% из проверенных детских садов не прошли госаттестацию. Речь идет и о неудовлетворительных условиях пребывания детей в детском саду, и о несоответствии образовательной деятельности требованиям государственного стандарта образования, безопасности, пожарных и санитарных норм, и о фактах рукоприкладства со стороны воспитателей, и о других негативных фактах», - сообщил министр.

Поэтому сейчас МОН работает над тем, чтобы вернуть лицензирование детских садов, надеется на поддержку депутатов, общественности и госорганов в этом вопросе.

Кроме этого, ведомство планирует провести аттестацию всех детских садов, во время которой проверяются условия и качество их работы, ужесточить требования к размещению госзаказа в детских садах, повышать кадровый потенциал работников дошкольных учреждений, улучшить качества подготовки в колледжах и вузах, а также обновить содержание программ в рамках новой модели дошкольного образования.

«В последние годы резко снизился конкурс на специальность воспитателя детского сада.

В первую очередь, это связано с заработной платой. Несмотря на ежегодное увеличение заработной платы воспитателей на 25%, из-за низкой базы она все еще не является достаточной. Сейчас мы начали пилотный проект в нескольких детских садах с двумя воспитателями на целый день, а не одним на полдня, с параллельным двукратным увеличением оплаты. По результатам пилота будет принято решение», - сообщил Аймагамбетов.

Он подчеркнул, что в МОН понимают важность поддержки предпринимателей, открывающих частные детские сады, но главным ориентиром в работе все же являются безопасность детей и создаваемые для них комфортные и качественные условия.

«Думаю, такие равнозначные правила важны для родителей и выгодны добросовестным игрокам рынка», - считает глава МОН.