Карагандинский научно-производственный комплекс «Фитохимия» вернут в госсобственность. Об этом в своем Telegram-канале написал министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

«Научно-производственный комплекс “Фитохимия”, ранее переданный Карагандинскому фармацевтическому кластеру, возвращается в госсобственность», - сообщил министр.

Он отметил, что институт имеет большую значимость и значительный потенциал. Однако проверка службы внутреннего аудита показала, что сделка была невыгодной для государства.

«Возникли вопросы по оценке имущественного комплекса, его стоимости, предоставлению рассрочки по оплате. Поэтому был инициирован возврат в государственную собственность. Соответствующий документ уже подписан, проводятся необходимые процедуры», - написал Аймагамбетов.

Также, по его словам, рассматривается вопрос последующего возвращения части земельного участка, находящегося в парковой зоне Караганды, в собственность государства как часть городского центрального парка.

Институт фитохимии министерства образования и науки был организован в Караганде в 1995 году. В 2005 году по поручению первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева реорганизован в АО «Научно-производственный центр "Фитохимия"», в 2009 году – в АО «Международный научно-производственный холдинг “Фитохимия”». Единственным учредителем АО являлось акционерное общество «НТЦ «Парасат». В августе 2018 года решением совета директоров АО «НТЦ «Парасат» 100% пакет простых акций АО «Международный научно-производственный холдинг «Фитохимия» был передан ТОО «Карагандинский фармацевтический региональный кластер». На сегодняшний день холдинг «Фитохимия» является ведущим разработчиком оригинальных лекарственных препаратов на основе растительного сырья в Казахстане и Средней Азии.