Британские вузы получили гранты на развитие партнерства с вузами Казахстана

Группа британских вузов получила гранты, которые помогут им в планировании международного сотрудничества с казахстанскими вузами, сообщил Британский совет.

2 ноября прошлого года под эгидой британско-казахстанской межправительственной комиссии был проведен форум по развитию транснационального образования в Казахстане.

По результатам форума Британский совет запустил программу малых грантов InterLinks в рамках глобальной программы Going Global Partnerships для развития сотрудничества между университетами Великобритании и Казахстана.

Программа Going Global Partnerships направлена на совместные усилия в международном пространстве. чтобы высшее и техническо-профессиональное образование отвечали потребностям общества, экономики и студентов.

Гранты InterLinks помогают университетам в течение полугода спланировать стратегию транснационального образования и международного сотрудничества. В 2022 году выдано уже четыре гранта по 13 500 фунтов стерлингов на развитие разных направлений.

Так, приоритетом для Школы инженерии и цифровых наук Назарбаев Университета связаны с компьютерными науками, наукой о данных и инженерии и они будут работать со Школой математических и компьютерных наук, а также Школой инженерных и физических наук Университета Хериот-Уот.

Сотрудники Казахского Национального университета имени аль-Фараби в рамках сотрудничества разрабатывают стратегию образования в области цифрового здравоохранения в Казахстане, используя передовые технологии и лучшие практики коллег из Ноттингемского университета.

В области общественного здравоохранения также работает и Казахстанско-Российский Медицинский Университет, рассматривая различные инструменты обмена опытом с Вулверхэмптонским университетом - от академической мобильности и онлайн семинаров до создания двудипломных программ и совместных исследований по проблемам здравоохранения в каждой из партнерской стране.

Линкольнский университет в сотрудничестве с двумя вузами из Казахстана - Казахско-Русским Международным Университетом и Баишев университетом изучают создание образовательной программы по предпринимательству, которая будет размещена на онлайн-платформе.

Осенью текущего года планируется выдать еще 2 гранта по 10 000 фунтов стерлингов на новые партнерства. Объявление о конкурсе будет размещаться на официальных страницах Британского совета в Казахстане, в разделе программ по образованию и искусству.