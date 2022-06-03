В Алматы появился мурал с портретом убитой во время январских событий четырехлетней девочки

В пятницу, 3 июня, на пересечении улиц Жарокова и Мынбаева в Алматы появился нарисованный портрет убитой во время январских событий четырехлетней Айкоркем Мелдехан. Рядом с портретом также есть надписи «Қай аға мені атқан?» и хештег #qazaqkoktemi #qandyqantar . Об этом сообщается в телеграм-канале Rukh2k19.

Канал также публикует заявление авторов портрета.

«4-летняя Айкөркем была застрелена в Алматы 7 января. Вглядитесь в это лицо – это лицо нашего народа, в которое плюет власть. не желающая видеть правду. Отец Айкөркем написал обращение к властям с вопросом, почему вы её убили?» – пишут они.

Авторы также заявили, что расстрелы протестующих происходят в Казахстане уже второй раз за последние десять лет.

«Прошло пять месяцев с тех пор, как на улицах Казахстана погибли сотни его граждан. Тысячи прошли через бесчеловечные пытки и остались искалеченными на всю жизнь. Семеро погибли, не выдержав истязаний полиции. Это происходит с нашим народом, это могло произойти с каждым из нас. Кто стрелял в этих людей? Кто убил ни в чем неповинных? Кто дал приказ стрелять на поражение, без предупреждения? Мы требуем справедливости», – указано в заявлении.

Как сообщил журналист «Власти», к этому моменту мурал с портретом Айкоркем Мелдехан уже закрасили.

Фото Юны Коростелёвой

Четырехлетняя Айкоркем Мелдехан была застрелена 7 января в машине, когда ее отец с ней и двумя другими детьми поехал на поиски работающего магазина. Ее старшая сестра получила семь огнестрельных ранений, ее удалось спасти. После смерти Айкоркем ее отец, Айдос Мелдехан, написал стихотворение. Одна из его строк – «Қай аға маған оқ атқан?» («Какой дядя в меня стрелял?»). Историю Айкоркем в своем материале рассказывало Радио «Азаттык».