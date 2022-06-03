В Казахстане за сутки зарегистрировано 9 случаев коронавируса

По данным МВК, в Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 9 случаев заражения коронавирусной инфекцией: по 3 случая в столице, Алматы и Карагандинской области.

Всего в стране подтверждено 1 305 769 случаев КВИ.

По данным Минздрава, также за сутки зарегистрировано 8 случаев коронавирусной пневмонии, а всего – 89 166.

Летальных случаев ни от пневмонии, ни от КВИ не зафиксировано.

На сегодняшний день лечение от КВИ продолжают получать 141 человек (87 КВИ+ и 54 КВИ-), из них в стационарах находятся 45 человек, на амбулаторном уровне лечатся 96. Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 8 пациентов.