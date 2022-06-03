Ранее утром их задержали за плакат с надписью «Токаев, освободи Жанболата Мамая»
Задержанных сторонников Демпартии оштрафовали на 20 МРП каждого
ФОТО НАЗЕРКЕ КУРМАНГАЗИНОВОЙ

Четверых активистов незарегистрированной Демократической партии, задержанных сегодня утром в Алматы, оштрафовали на 20 МРП каждого. Им вменили статью 505 КоАП «Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов». Об этом сообщает “Радио Азаттык” со ссылкой на адвоката демпартийцев Ернара Кенжебаева.

По словам адвоката, активисты не согласились с обвинениями и не подписали административный протокол.

Утром в Алматы полиция задержала четверых активистов незарегистрированной Демократической партии за то, что они повесили плакат с надписью «Токаев, освободи Жанболата Мамая» на пересечении проспекта Аль-Фараби с улицей Саина. Среди задержанных были Инга Иманбай, Аружан Дуйсебаева, Гулнар Мирмамбетова, Нурбол Байтереков.

Участники Демпартии уже провели несколько акций с требованием освободить политика Жанболат Мамая, который уже третий месяц находится под стражей. Их за это привлекали к административной ответственности.

В конце февраля лидер незарегистрированной Демократической партии Жанболат Мамай был арестован на 15 суток за организацию акции в память о жертвах январских событий. Однако после адмареста он не вышел на свободу. 14 марта суд арестовал его на два месяца как подозреваемого по двум статьям Уголовного кодекса – о распространении заведомо ложной информации и об оскорблении представителей власти. По истечении срока арест продлили еще на месяц.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Казахстана снять обвинения с Мамая. В HRW считают, что обвинения против политика основаны на законах, которые казахстанские власти часто используют, чтобы лишить своих критиков голоса.

Назерке Курмангазинова
Назерке Курмангазинова

Журналистка Власти

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