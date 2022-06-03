Прием заявок по программе льготного автокредитования в Казахстане приостановлен

«На сегодняшний день всего принято около 9 тыс. заявок. Первый транш финансирования уже закончился. Заявки перестали принимать с 20 мая. Точные даты возобновления приема заявок, то есть поступление второго транша средств от государства, пока неизвестны», - сообщили изданию в пресс-службе «Евразийского банка».

По данным менеджеров банка, лимит заявок исчерпан. Одобрение по льготному кредитованию получают казахстанцы, которые успели подать заявки.

В столичном автосалоне Kia Allur Auto изданию сообщили, что финансирование кредитования через банки с недавних пор нет. Пока только ForteBank продолжает принимать заявки. Всего в электронной очереди автосалона стоит 13 тыс. человек.

Между тем Informburo.kz сообщает, что Halyk Bank, «Банк ЦентрКредит» и ForteBank заявки принимают только на автомобили Hyundai.

16 мая в Казахстане стартовала программа льготного автокредитования. 31 мая сообщалось, что за две недели поступило 21 897 заявок, из них одобрено 8 795 заявок на сумму 65,1 млрд тенге. Всего было выдано 974 автомобиля, больше всего в столице – 111, в Алматы – 201, в Шымкенте – 108.

Заявки принимают четыре банка: «Евразийский банк», «Банк ЦентрКредит», «Народный банк Казахстана» и Forte Bank. Ставка вознаграждения по программе составляет 4%. Кредит на покупку автомобиля выдается на срок не более 7 лет в сумме не более 10 млн тенге, при этом стоимость транспортного средства должна быть не более 15 млн тенге. Первоначальный взнос – от 0%. В целом сумма финансирования по программе составит порядка 100 млрд тенге. Из них около 30 млрд тенге будет направлено для обновления парка автобусов в регионах Казахстана.

Между тем по данным ranking.kz, на начало июня принято 24,19 тыс. заявок, из них одобрено 9,84 тыс. на сумму 72,7 млрд тенге. Всего в рамках программы казахстанцам выдано 1 618 автомобилей.