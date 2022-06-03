Казахстан будет активно участвовать в работе ШОС и вносить свой вклад в укрепление ее потенциала
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Токаев обсудил с генсекретарем ШОС взаимодействие в условиях напряженной геополитической ситуации
Фото пресс-службы президента Казахстана

Президент Касым-Жомарт Токаев принял генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мина, прибывшего в Казахстан с первым официальным визитом, сообщает Акорда.

Они обсудили взаимодействие Казахстана с ШОС по таким приоритетным направлениям, как обеспечение региональной безопасности, развитие торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, а также ключевые аспекты деятельности организации в условиях современной геополитической ситуации.

Токаев отметил, что генеральный секретарь ШОС вступил в должность на фоне сложной геополитической ситуации, в этих условиях организация должна играть особую роль.

«Показательно, что Шанхайская организация сотрудничества не является конфронтационной по своей сути, она настроена на конструктив, на развитие сотрудничества между государствами-участниками. Эта Организация также нацелена на то, чтобы внести свой большой вклад в оздоровление международной ситуации. Поэтому Казахстан и далее будет активно участвовать в работе ШОС, и вносить свой посильный вклад в укрепление ее потенциала», - сказал он.

Глава государства также поблагодарил генерального секретаря ШОС за формирование миссии наблюдателей на предстоящий в Казахстане общенациональный референдум.

В свою очередь Чжан Мин заверил Токаева в том, что приложит все усилия для дальнейшего укрепления потенциала организации и сотрудничества с государствами-членами. Он также проинформировал о подготовке к очередному заседанию совета глав государств-членов ШОС, которое планируется провести в сентябре в Самарканде.

Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, отметила пресс-служба президента.

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