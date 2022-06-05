Список погибших во время январских событий будет опубликован, обещает Токаев

«Что касается списка погибших, естественно, он будет опубликован, будет известен всей нашей общественности. Там очень много погибших, которые представляли, так сказать, террористическую сторону. Те люди, которые своими действиями хотели подорвать государственный строй. Но есть и люди, которые не имели отношения к этим организованным вылазкам против нашего государства. В связи с этим мы, конечно же, соболезнуем и сожалеем», - сказал Токаев.

Он также пообещал, что все военнослужащие, «которые были задействованы в неоправданных действиях против гражданского населения», будут привлечены к ответственности.

«Расследование ведется, баллистические экспертизы проводятся. Поэтому все будет известно», - заверил президент.

В среду, 1 июня, радио «Азаттык» представило специальный проект «Жертвы кровавого января» и опубликовало список погибших в результате обстрелов или полученных травм в период с 5 по 8 января в городах Казахстана. Журналистам удалось собрать данные о 188 погибших. Через специальные категории можно узнать информацию о возрасте жертв, месте происшествия, причинах смерти и др. Авторы проекта подчеркнули, что это позволит понять масштабы трагедии через рассказы родственников погибших и свидетелей, а пополнение этого списка будет продолжаться и дальше и призвали общественность принять в этом участие.

В марте генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов заявил, что не планирует пока публиковать список погибших во время январских событий, так как сначала нужно разобраться, кто из них был правонарушителем, а кто – мирным жителем. Он подчеркнул, что в ходе расследования будут установлены данные факты, и только после этого генеральная прокуратура опубликует этот список.

Во время январских событий по стране погибло 230 человек, среди них 19 военных и силовиков. Больше всего погибло в Алматы – их 139 человек.