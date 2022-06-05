Референдум по поправкам в Конституцию признан состоявшимся

По состоянию на 14:00 часов воскресенья, 53,54% казахстанцев приняли участие в референдуме, что означает, что он официально признан состоявшимся, сообщила в воскресенье в ходе брифинга член центральной комиссии по референдуму Анастисия Щегорцова.

«Согласно закону, референдум считает состоявшимся, если в голосовании приняли участие более половины граждан, имеющих право участвовать в референдуме. Таким образом, по данным территориальных комиссий по референдуму, установленный порог явки достигнут», - сообщила Щегорцова.

По ее словам, к двум часам дня в республиканском референдуме приняли участие, по предварительны данным, 6 262 973 избирателя из 11 722 536, или 53,54%. В разрезе регионов в Акмолинской области явка составила 56,89%, в Актюбинской – 45,64%, в Алматинской – 58,07%, в Атырауской – 50,68%, в Западно-Казахстанской – 53,58%, в Жамбылской – 63,46%, в Карагандинской – 61,08%, в Костанайской – 62,47%, в Кызылординской – 65,30%, в Мангистауской – 43,36%, в Павлодарской области – 57,79%, в Северо-Казахстанской – 62,41%, в Туркестанской – 53,63%, в Восточно-Казахстанской – 64,21%. В столице явка составила 41,13% избирателей, в Алматы – 23,60% и в Шымкенте – 59,32%.