Явка на референдум в Казахстане к 18:00 составила 65%

За два часа до закрытия избирательных участков в республиканском референдуме приняли участие 65% граждан, сообщил в воскресенье член центральной комиссии референдума Шавкат Утемисов.

«Всего по республике бюллетени получил 7 624 641 гражданин, что составляет 65,04% от числа включенных в списки для голосования»,- сказал Утемисов.

По данным, представленным территориальными комиссиями областей, городов республиканского значения и столицы, в Акмолинской области явка составила 69,07%, в Актюбинской – 55,9%, в Алматинской области – 68,1%, в Атырауской – 62,45%, в Западно-Казахстанской – 65,49%, в Жамбылской – 68,1%, Карагандинской – 73,31%, в Костанайской – 71,07%, в Кызылординской – 75,02%, в Мангистауской – 59,14%, в Павлодарской – 72,88%, в Северо-Казахстанской – 73,12%, в Восточно-Казахстанской – 72,76%, городе Шымкент – 69,55%.

Самая высокая явка продолжает оставаться в Туркестанской области, где бюллетени поучили 78,24% избирателей. Самая низкая – в столице и Алматы: 53,87% и 29,82% соответственно.