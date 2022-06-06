Личность и мотивы нападавших установить не удалось
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Минимум 50 человек стали жертвами нападения боевиков на церковь в Нигерии
ФОТО REUTERS

В воскресенье на юго-западе Нигерии, в городе Ово, боевики совершили атаку на католическую церковь Святого Франциска во время мессы, убив как минимум 50 человек, сообщает Reuters.

Боевики стреляли в людей снаружи и внутри здания церкви, сообщили в полиции штата Ондо. Личность и мотивы нападавших установить пока не удалось.

Губернатор штата Аракунрин Олуваротими Акередолу, посетивший место нападения и пострадавших в больнице, назвал воскресный инцидент «большой бойней», повторения которой нельзя допустить.

Врач больницы в Ово сообщил агентству Reuters, что после нападения в две городские больницы было доставлено не менее 50 тел. А раненым необходима кровь.

Президент Мухаммаду Бухари осудил нападение, назвав его «отвратительным», а Ватикан заявил, что Папа Франциск молится за жертв, которые «мучительно пострадали в момент празднования».

Нигерия борется с исламистским повстанческим движением на северо-востоке и вооруженными бандами, которые совершают нападения и похищения людей с целью получения выкупа, в основном на северо-западе. На юго-западе такие атаки случаются редко.

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