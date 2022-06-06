За поправки в Конституцию проголосовали 77,18% казахстанцев

По предварительным данным центральной комиссии референдума, 77,18% казахстанцев поддержали поправки в Конституцию, сообщил на брифинге в понедельник председатель ЦКР Нурлан Абдиров.

«Число граждан, проголосовавших за положительное решение вопроса, вынесенного на референдум, составило 77,18% от принявших участие в голосовании во всех регионах страны. А это 6 163 863 человека. Это составило абсолютное большинство в каждом из 17 регионов. Таким образом, требование конституционного закона о необходимости поддержки большинством граждан не менее, чем в двух третях областей, городов республиканского значения и столицы, соблюдено», - сказал Абдиров.

Против поправок проголосовали 18,66% граждан, или 1 490 475 человек.

По официальным данным, в Акмолинской области за поправки проголосовали 81,98%, в Актюбинской области – 71,47%, в Алматинской области – 79,01%, в Атырауской области – 73,14%, в Западно-Казахстанской области – 73,27%, в Жамбылской области – 78,63%, в Карагандинской области – 77,78%, в Костанайской области – 75,87%, в Кызылординской области – 78,50%, в Мангистауской области – 71%, в Павлодарской области – 78,73%, в Северо-Казахстанской области – 81,58%, в Туркестанской области – 79,05%, в Восточно-Казахстанской области – 77,21%, в столице – 79,59%, в Алматы – 65,22%, в Шымкенте – 77,18%.

«Число бюллетеней, в которых были выбраны оба варианта ответа, то есть признаны действительными, однако не учитываемых по закону при подсчете голосов, составило 1,58%, или 125 859 бюллетеней. Остальные бюллетени, а это бюллетени неустановленного образца либо в которых невозможно определить волеизъявление голосовавших, признаны по закону недействительными. Число таких бюллетеней составило 2,58%, или 206 096 бюллетеней», - добавил Абдиров.

Он напомнил, что общее число граждан, имеющих право участвовать в референдуме, – 11 734 642 человека. В голосовании приняли участие 7 986 293 человека, или 68,06% от числа граждан, имеющих право участвовать в референдуме.

Итоги республиканского референдума будут установлены на заседании ЦРК, дата и время будут сообщены дополнительно.