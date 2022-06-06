Минэнерго ожидает получить расчеты от России по газификации севера и востока Казахстана во II квартале

Россия все еще проводит расчеты по газификации севера и востока Казахстана, и получить их ожидается во II квартале этого года, сообщил на правчасе в мажилисе в понедельник министр энергетики РК Болат Акчулаков.

«На сегодняшний день, российской стороной проводятся расчеты, которые мы ожидаем получить во втором квартале текущего года», - сказал Акчулаков.

Он напомнил, что по газификации северных регионов и ВКО министерством рассматривается два варианта: газификация с Российской Федерации и с магистрального газопровода «Сарыарка». По первому варианту министерством совместно с акиматами определены и направлены российской стороне ориентировочные объемы потребления для рассмотрения вариантов газификации. По второму варианту АО «АстанаГаз КМГ» скорректировано технико-экономическое обоснование по строительству второго и третьего этапов газопровода «Сарыарка», которое предусматривает газификацию Акмолинской и Северо-Казахстанской областей.

«Ожидаемый срок получения госэкспертизы – июнь текущего года», - сообщил Акчулаков.

В апреле министр сообщал, что Казахстан продолжает рассматривать несколько вариантов газификации севера и востока страны и что Россия должна к концу мая предоставить расчеты по газификации со своей стороны.

В целом, по данным Минэнерго, по итогам 2021 года общий уровень газификации страны составил 57,67% от общей численности населения, или 11 млн человек получили доступ к газу. В этом году на развитие газификации страны из республиканского бюджета было выделено 45,8 млрд тенге, а также в рамках уточнения республиканского бюджета на 2022 год дополнительно поддержано 50,1 млрд тенге. В результате на реализацию 133 проектов предусмотрено 96 млрд тенге, что позволит обеспечить газом 146 тыс. человек, или 93 населенных пунктов. Планируемый уровень газификации по итогам 2022 года составит 58,43%.