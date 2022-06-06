Минэнерго прорабатывает вопрос введения новых категорий потребителей товарного газа

Для поддержания финансовой устойчивости нацкомпании QazaqGaz Минэнерго прорабатывает вопрос введения на законодательном уровне новых категорий потребителей товарного газа. Это также позволит сдерживать цены для населения, в том числе для социально уязвимых слоев, сообщил министр энергетики Болат Акчулаков на правительственном часе в мажилисе в понедельник.

Как отметил Акчулаков, потребление газа внутри страны также устойчиво растет. С 2017 года по 2021 год прирост потребления газа составил порядка 35% или в среднем 7% ежегодно.

«Вместе с тем основным сдерживающим фактором развития газовой отрасли в стране является политика сдерживания цен, в связи с чем к 2025 году возможен дефицит отечественного газа и зависимость от импортных ресурсов», - отметил Акчулаков.

По его словам, в ближайшей перспективе основными производителями товарного газа будут оставаться Кашаган, КПО, ТШО, на которых будет приходиться 64% от общих объемов ресурсов товарного газа. А с учетом низкой заинтересованности недропользователей в расширении ресурсной базы из-за цен, не покрывающих себестоимость производства газа, необходимы стимулирующие меры и актуализация ценовой политики.

«В этой связи остро встает вопрос о восполнении ресурсной базы нашей страны путем стимулирующих мер для газовых проектов», - подчеркнул министр.

По его словам, оптовая реализация газа на внутреннем рынке для национального оператора является убыточной, поскольку субсидируется и напрямую зависит от экспортных доходов.

«В условиях развития газификации, убытки национального оператора ежегодно растут с ростом потребления, в том числе новыми коммерческими потребителями, которые способны платить рыночную цену за газ. Министерством внесено в правительство предложение по заморозке закупочных цен у недропользователей до 2024 года. Данная мера также будет способствовать сдерживанию предельных оптовых цен на товарный газ для социально-уязвимых граждан страны. Для поддержания финансовой устойчивости национального оператора необходима долгосрочная ценовая и тарифная политика с учетом поэтапного повышения оптовых цен. В этой связи министерством совместно с “Казахгазом” прорабатывается вопрос по законодательному введению новых категорий потребителей: крупные коммерческие потребители и лица осуществляющий цифровой майнинг», - сообщил глава Минэнерго.

В ведомстве считают, что это позволит сдерживать цены для населения, в том числе для социально уязвимых слоев, не аккумулируя дополнительные убытки национального оператора.

Также, сообщил министр, низкие цены не стимулируют рост производства газа, поскольку производители работают в убыток и не смогут продолжить работу при таких условиях. При этом производство газа не растет, а частые ремонты изношенных заводов периодически приводят к снижению общей выработки сжиженного газа.

«В настоящее время правительством для оптовой отпускной цены с завода установлена на уровне 28 тыс. тенге за тонну, или 16 тенге за литр в целях стабилизации цен на внутреннем рынке. В январе 2022 года агентством по защите и развитию конкуренции РК было введено государственное ценовое регулирование на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа на 180 календарных дней. По истечению 180 дней во избежание резкого роста цен на газ, министерством энергетики РК совместно с комитетом государственных доходов будут контролировать оборот сжиженного нефтяного газа, реализуемый на внутреннем рынке Республики Казахстан», - сообщил министр.

Помимо этого, правительство ведет работу по разработке системных мер в части обеспечения долгосрочной ценовой стабильности и недопущения спекулятивных скачков цен на сжиженный газ, в том числе через биржи. Как отметил министр, ввиду отсутствия механизма регулирования розничных цен со стороны государственных органов имеются определенные риски повышения цен.

«Одной из основных причин дефицита объемов является теневой экспорт, что в последующем приводит к нехватке сжиженного нефтяного газа для населения и необоснованному росту цен. В настоящее время у министерства нет полномочий оперативно (в режиме реального времени) осуществлять мониторинг за оборотом сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке и экспортом. В связи с чем проводятся работы по включению сжиженного нефтяного газа в перечень товаров, обязательных к оформлению сопроводительных накладных на транспорт (СНТ); ведутся работы по усилению требований к наличию контрольно-кассовым машинам на АГЗС, реализующих сжиженного нефтяного газа на территории Казахстана на предмет выдачи чеков при реализации сжиженного нефтяного газа; рассматривается возможность предоставления министерству удаленного доступа к оператору фискальных данных и базе СНТ к субъектам сжиженного нефтяного газа», - перечислил Акчулаков.