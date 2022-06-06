Казахстан направит правительственную делегацию в Саудовскую Аравию для переговоров о сотрудничестве

«В ходе встречи были обсуждены перспективы развития казахско-саудовских отношений с акцентом на укрепление политического, торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества», - говорится в сообщении пресс-службы президента Казахстана.

Токаев подчеркнул, что Саудовская Аравия является одним из ключевых партнеров Казахстана в арабском и исламском мире, и выразил готовность к дальнейшему продолжению плодотворного сотрудничества с королем Салманом бен Абдель Азизом и наследным принцем Мухаммедом бен Салманом. Он акцентировал внимание на благоприятных инвестиционных возможностях для реализации совместных проектов в Казахстане в сельскохозяйственной, нефтехимической, туристической, горно-металлургической и финансовой сферах.

«Президент отметил важность активизации казахско-саудовской межправительственной комиссии и делового совета. Он также сообщил о готовности направить представительную правительственную делегацию в Эр-Рияд для проведения соответствующих переговоров», - добавила пресс-служба президента.

В свою очередь глава МИД заявил, что руководство королевства высоко ценит успехи всестороннего сотрудничества за годы установления дипломатических отношений, и высказал готовность саудовской стороны к организации встреч с казахским партнерами для более детального обсуждения перспектив укрепления торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, что в свою очередь заложит прочную содержательную основу для проведения встречи на высшем уровне в Казахстане в обозримом будущем.