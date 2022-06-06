Нацбанк прогнозирует инфляцию по итогам года на уровне 13–15%

С учетом текущего решения по базовой ставке Нацбанк пересмотрел прогноз по инфляции к концу 2022 года. Также пересмотрен прогноз по росту экономики.

«С учетом текущего решения по базовой ставке инфляция к концу 2022 года прогнозируется на уровне 13-15%. Наибольший рост цен ожидается по продуктам питания с учетом динамики цен на внешних и внутренних рынках продовольствия. Существуют значительные риски резкого роста цен на регулируемые коммунальные услуги во второй половине 2022 года ввиду окончания действия моратория на их повышение, а также рост цен на рыночные услуги в условиях высоких инфляционных ожиданий», - говорится в сообщении Нацбанка.

Этот прогноз сформирован с учетом комплекса мер правительства по контролю и снижению уровня инфляции.

В 2023 году, по прогнозам Нацбанка, инфляция постепенно замедлится до 7,5-9,5% на фоне ухода из расчетов высокой базы 2022 года, принятого решения по базовой ставке, постепенного снижения внешнего инфляционного давления и планируемого к реализации контрциклического бюджетного правила.

«При отсутствии как внешних, так и внутренних новых шоков в 2024 году инфляция будет все еще вне таргетируемого коридора, при этом прогнозируется ее замедление к его верхней границе», - сообщил регулятор.

Основные риски ускорения инфляции связаны с неопределенностью на фоне геополитической обстановки в мире, вероятностью оттока капитала с развивающихся рынков в пользу развитых, импортом внешней инфляции, в частности из России, а также с рисками со стороны факторов предложения и незаякорением инфляционных ожиданий. Также одним из важных рисков прогноза является возможный пересмотр в сторону повышения бюджетных расходов в сравнении с параметрами, предусмотренными законом о республиканском бюджете на 2022-2024 гг.

Также Нацбанк обновил прогноз по росту экономики: в 2022 году он сложится на уровне 2,8-3,8%. Как отмечается, динамичные темпы роста ВВП будут связаны с уже сложившимся высоким фактом за январь – апрель 2022 года, а также ожидаемой положительной динамикой во всех основных отраслях экономики до конца года.

«Однако геополитический кризис, ослабление внешнего спроса и перестройка цепочек поставок будут сдерживать ускорение темпов роста экономики. Риском прогноза ВВП являются возможные проблемы доступа к международным рынкам экспортных поставок Казахстана на фоне геополитической неопределенности, что при его реализации может негативно отразится на пересмотре прогноза роста ВВП в сторону более низких темпов», - указывается в сообщении.

В 2023 году прогнозируется ускорение темпов роста ВВП до 3,5%-4,5%. Этому будут способствовать ожидаемая нормализация экспортных и импортных цепочек поставок вкупе со снижением неопределенности в экономике, значительное наращивание объемов добычи энергоресурсов по сравнению с 2022 годом из-за ослабления ограничений в рамках ОПЕК+ и предполагаемым окончанием сделки нефтедобывающих стран. Поддержку также окажет сохранение положительной динамики внутреннего спроса. В 2024 году прогнозируется продолжение роста экономики на фоне исчерпания негативного влияния шоков и существенного увеличения добычи нефти с учетом реализации крупных нефтегазовых проектов.

В январе этого года Национальный банк Казахстана ожидал замедления инфляции до уровня 6-6,5% по итогам 2022 года. Однако в марте председатель Нацбанка Галымжан Пирматов сообщил, что из-за ухудшения геополитической ситуации и реализации внешних рисков пересматривается прогноз по инфляции в сторону увеличения.