Первое заседание национального курултая пройдет в Улытау – Токаев

Первое заседание национального курултая пройдет в Улытау, об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время обращения к населению в понедельник вечером в эфире гостелеканалов. Это расширит возможности граждан участвовать в государственных делах, уверен он.

«Эти реформы были сделаны не зря. Все это мы делаем для того, чтобы создать новый, справедливый Казахстан. В нашем народе есть поговорка: наши предки решали важный вопрос на совете директоров. Я возродил эту традицию и стал инициатором создания национального курултая. На него приглашаются представители различных слоев общества, влиятельные и активные граждане. Первое заседание курултая пройдет в Улытау, сердце нации. Таким образом, возможности граждан участвовать в государственных делах будут расширяться. На самом деле судьба нашей страны находится в руках каждого из нас», – сказал Токаев.

Он отметил, что главное богатство нового Казахстана – это люди, а его главная цель – обеспечить счастливую жизнь граждан: «Каждый гражданин должен видеть плоды политических перемен и экономического роста. Сухие обещания и пустые слова ни к чему не приводят. Для меня самое главное – это реальные действия и реальные изменения. Я сделаю все возможное, чтобы достичь этой цели».

Токаев считает, что жители Казахстана должны быть в состоянии радикально модернизировать систему общественных и частных ценностей, чтобы произвести радикальные изменения во всех областях.

«Итоги референдума показывают, что в истории нашей государственности началась совершенно новая эпоха. Выразив свой выбор, наш народ показал стремление к радикальному прорыву. Он проявил желание стать творческой страной. Нам еще многое предстоит сделать для развития нашей страны. Если мы будем работать вместе всей страной, мы обязательно добьемся поставленных целей. Я убежден в этом», – подытожил президент.