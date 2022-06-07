В двух западных регионах Казахстана посевные работы затянулись из-за обильных осадков

В Актюбинской и Западно-Казахстанской областях посевные работы затянулись из-за обильных осадков, сообщил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев. Завершить работу планируется до конца текущей недели.

«По оперативным данным акиматов областей, по состоянию на 7 июня сев зерновых культур завершен во всех областях, кроме Актюбинской (97,7%) и Западно-Казахстанской областях (86,2%). В данных областях посевные работы затянулись из-за обильных осадков в период посева, их завершение планируется до конца текущей недели», - сказал Карашукеев на заседании правительства во вторник.

По данным МСХ, яровые культуры посеяны на площади 19,8 млн га, картофель – на 189,6 тыс. га (план – 190,7 тыс. га), овоще-бахчевые – на 269,2 тыс. га (план – 276,5 тыс. га), многолетние травы – на 429,6 тыс. га (план – 430,7 тыс. га). Завершен посев масличных культур на площади 3,1 млн га, (при плане 3,09 млн га), сахарной свеклы – 12,3 тыс. га (при плане 11,1 тыс. га), хлопчатника – 121,1 тыс. га (при плане 114,7 тыс. га). Общая посевная площадь составила 23,1 млн га, что на 105 тыс. га больше показателя 2021 года.

Между тем в соответствии с проводимой диверсификацией посевных площадей и работой по отходу от монокультур, площади зерновых сокращены на 285,5 тыс. га.

«Наблюдается рост приоритетных культур, таких как масличные на 24,9 тыс. га, картофеля на 2,4 тыс. га, овощей на 1,7 тыс. га и кормовых культур на 448,1 тыс. га», - перечислил министр.

По его словам, для своевременного проведения посевной кампании выделено 400,2 тыс. тонн удешевленного дизтоплива.

В целом в этом году общая сумма финансирования весенне-полевых и уборочных работ аграрной корпорацией составит 140 млрд тенге. Дополнительно правительство выделит на это 70 млрд тенге.