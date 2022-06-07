Это позволит защитить их трудовые и социальные права
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Минтруда Казахстана предлагает обеспечить занятых на онлайн-платформах соцпакетом
Фото Жанары Каримовой

Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенов в ходе заседания правительства сообщила, что ведомством разработан пилотный проект по привлечению граждан, занятых на онлайн-платформах, таких как «Яндекс», Uber, Wolt и Glovo, в систему социальной защиты. По словам Дуйсеновой, признание платформенной занятости позволит защитить трудовые и социальные права граждан при сохранении благоприятного режима.

«На прошлой неделе мы встретились с операторами восьми основных платформ. Они полностью согласны вовлечь граждан, занятых на платформах, в систему социальной защиты. Поэтому с 1 июля мы в пилотном режиме начинаем работу, будем апробировать до конца года. Например, у "Яндекса" своя специфика. По результатам необходимые изменения внесут в законодательство», - сказала Дуйсенова.

Она также считает, что в Казахстане необходимо пересмотреть политику занятости: «Главной задачей станет увеличение доходов населения за счет предоставления качественных рабочих мест, а не просто занятости».

В свою очередь премьер-министр страны Алихан Смаилов поддержал проект, отметив, что граждане должны свободно выбирать любые платформы и работать, зная, что при наступлении социальных рисков, они будут защищены. По его словам, сейчас в стране порядка 500 тыс. человек работают таксистами или курьерами через интернет-платформы.

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